بيليه تحت المراقبة الجبرية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أدخل النجم البرازيلي بيليه، أسطورة كرة القدم البرازيلية، مستشفى “ألبرت آنشتاين” في مدينة ساو باولو، وذلك بعد فترة من خضوعه للعلاج في أحد مستشفيات باريس.

مستشفى “ألبرت آنشتاين” أعلن أن بيليه - بطل العالم ثلاث مرات - بصحة جيدة، إلا أنه سيبقى تحت المراقبة بعدما أمضى ستة أيام في مستشفى بباريس يتعالج من التهاب حاد في المسالك البولية.

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المستشفى أضاف في نشرة له، أن الحالة الصحية للاعب السابق البالغ من العمر 78 عاما، والذي سيخضع لعملية إزالة حصوة من الحالب “مستقرة”، وأنه بحالة جيدة الآن، وخضع للفحوصات الطبية وما زال تحت المراقبة الصحية.

الإجراءات الطبية تأتي عقب إعلان إدارة المستشفى أن بيليه سيخضع لعملية إزالة حصوة من الحالب، بعدما كشفت الفحوص وجود حصوة في الحالب الأيسر، وتمت برمجة إزالتها لكن الموعد لم يحدد بعد، ولم يصدر أي بيان يوضح سبب عدم خضوع بيليه لعملية فورية.

بيليه كان قد أصدر في بيان غامض خضوعه لتدخل جراحي خلال إقامته في المستشفى الأمريكي في باريس، وبعد مغادرته المستشفى بباريس وصل إلى المستشفى في مدينة ساو باولو بعد ساعات من عودته إلى بلاده قادما من فرنسا، وهو على كرسي متحرك.

يشار إلى أن بيليه عانى في نوفمبر 2014 من التهاب حاد في المسالك البولية، اضطره لدخول غرفة العناية المركزة، وسط قلق كبير من احتمال وفاته.