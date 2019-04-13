يايا توريه يمازح الصقر بطلب طريف

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك النجم الإيفواري، يايا توريه، لاعب فريق مانشستر سيتي ومنتخب كوت ديفوار السابق، مساء الجمعة في إجراء سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية بمصر، والتي أقيمت في منطقة الأهرامات بالجيزة.
يايا توريه كان قد سحب قرعة منتخب بلاده، حيث أوقعت قرعة أمم أفريقيا 2019 منتخب كوت ديفوار في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبات “المغرب وجنوب أفريقيا ونامبيا” والتي أطلق عليها مجموعة الموت نظرا لقوة منتخباتها.
بعد إجراء القرعة دار حوار ساخر بين النجم المصري أحمد حسن الملقب بـ”الصقر”، لاعب منتخب مصر السابق، ونجم كوت ديفوار يايا توريه، وذلك وبعد اختيار يايا توريه لمجموعة صعبة لبلاده فى البطولة.
يايا توريه مازح أحمد حسن مطالبا إياه بتوفير إقامة له في مصر؛ لعدم قدرته على العودة إلى كوت ديفوار بعد القرعة الصعبة.
يشار إلى أن مصر كانت قد نظمت قرعة أمم أفريقيا “مصر 2019” في منطقة الأهرامات مساء الجمعة، بحضور عدد كبير من مسئولي الرياضة في أفريقيا، وعلى رأسهم أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، “كاف” والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء مصر، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعدد كبير من نجوم اللعبة.
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