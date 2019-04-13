روبرت ليفاندوفسكي في شجار باللكمات مع زميله في التدريبات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشب شجار بين النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، وزميله الفرنسي كينجسلي كومان، خلال تدريبات الفريق.

صحف ألمانيا، الصادرة الجمعة، ركزت اهتمامها على الشجار الذي نشب بين ثنائي بايرن ميونيخ، خلال مران الفريق وافرت له مساحات واسعة.

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صحيفة “بيلد” كتبت تحت عنوان: “نجما البايرن يضربان بعضهما في التدريبات”، إلا أن الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني للفريق لم يستبعدهما بعد ذلك من المران، ليكملاه بعد انتهاء الشجار.

أما غلاف صحيفة “Abednzeitung” فقد جاء تحت عنوان: “ليفاندوفسكي يشتبك مع كومان”، قبل أن يتدخل زملائهما لفض الاشتباك.

صحيفة “بيلد” ذكرت أنه في حصة تدريبية مغلقة بدأ المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي البالغ من العمر 30 عاما بانتقاد زميله الفرنسي البالغ من العمر 22 عاما.. مشيرة إلى أن اللاعبين تبادلا كلمات قاسية قبل تطور الإشكال بينهما إلى شجار، وتوجيه كل منهما لكمات إلى وجه الآخر.

وتدخل المدافعان نيكلاس زوليه وجيروم بواتينج، في محاولة للفصل بين المهاجمين اللذين لم يبديا أي تجاوب قبل أن يتدخل عدد آخر من اللاعبين لوقف الشجار.