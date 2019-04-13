انت الان تتابع تفاصيل خبر مصر تواجه زيمبابوي بافتتاح أمم أفريقيا.. وهذه نتائج القرعة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 13 أبريل 2019 03:48 مساءً - أفرزت قرعة نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقررة في الفترة بين 22 يونيو و20 يوليو المقبلين، عن مواجهة بين مصر وزيمبابوي.

وجاءت القرعة التي جرت في مراسم جذبت اهتمام وسائل الإعلام الأفريقية، على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وزيمبابوي.

المجموعة الثانية: نيجيريا، وغينيا، ومدغشقر، وبوروندي.

المجموعة الثالثة: السنغال، والجزائر، وكينيا، وتنزانيا.

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المجموعة الرابعة: المغرب، وكوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، وناميبيا.

المجموعة الخامسة: تونس، ومالي، وموريتانيا، وأنغولا.

المجموعة السادسة:غانا، وبنين، وغينيا، وبيساو.

وتشهد هذه البطولة مشاركة 24 منتخباً، وذلك للمرة الأولى بعدما كان العدد يقتصر على 16 في البطولات السابقة.

ويتنافس في هذه النسخة 5 منتخبات عربية، وذلك للمرة الأولى أيضاً، وهي: المغرب، ومصر، والجزائر، وتونس، وموريتانيا.

وتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة القارية إلى 4 مستويات، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أول وثاني كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، في نظام يطبق لأول مرة في البطولات الأفريقية.