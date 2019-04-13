شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: سجلنا 5 أهداف أمام سيمبا في 40 دقيقة.. «نحتاج التوفيق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية جميع اللاعبين لخوض مباراة اليوم، أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

وقال يوسف في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن اللاعبين والجهاز الفني لديهم دوافع فنية ونفسية كبيرة لتعديل الصورة والنتيجة السلبية التي انتهت بها مباراة الذهاب مع بذل أقصى الجهد في لقاء العودة لتقديم الأداء الذي يليق باسم الأهلي ومكانته على الساحة الأفريقية.

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وأضاف يوسف أن لاعبي الأهلي استعدوا جيدا لمباراة اليوم لتحقيق الهدف الرئيسي منها بإدراك الفوز، مؤكدًا أن الجميع سيجتهد ولكن تسجيل فارق كبير من الأهداف يعود لتوفيق الله، خصوصا وأن الأهلي مر بظروف أصعب من ذلك في أوقات كثيرة وتمكن من تجاوزها.

وأوضح أن الأهلي سبق وسجل خمسة أهداف في مباراة سيمبا التنزاني في الموسم الحالي لدوري الأبطال وفي أقل من ٤٠ دقيقة وهو ما يؤكد أن الأمر اليوم أمام صن داونز يحتاج لتوفيق الله وأن يكون جميع اللاعبين في أفضل حالاتهم.

وأتم يوسف بأنه يتمنى أن يكون للاعبي الأهلي الكلمة العليا في لقاء اليوم، وأن يكون الجميع على قدر ثقة الجماهير بهم.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها السادسة مساء اليوم، على ملعب الجيش ببرج العرب.