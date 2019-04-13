شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير للاعبي الأهلي: لديكم فرصة صناعة إعجاز كروي حقيقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نشر الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»، وجه خلالها رسالة دعم للاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز، مساء اليوم.

وكتب «شوبير»: «لدي لاعبي الأهلي اليوم فرصة صناعة إعجاز كروي حقيقي، وإثبات روح الفانلة الحمراء التي تظهر في الأوقات الصعبة، وأن المستحيل ليس بعيدا تماماً تحقيقه.. كل التوفيق للنادي الأهلي اليوم».

ويستضيف الأهلي فريق صن داونز على ملعب برج العرب، في السادسة مساء اليوم، في مهمة صعبة للغاية نحو التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما خسر مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا بخماسية نظيفة.