شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الإسماعيلي ينفي نية الاستغناء عن «يانوفيسكي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، ما تردد من أنباء بوجود نية الاستغناء عن البلجيكي سيدومير يانوفيسكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، أو البحث عن مدرب جديد.

وأكد دكتور إبراهيم فارس، عضو مجلس الإدارة أن يانوفيسكي وجهازه الفني مستمران حتى نهاية الموسم، وأن هناك تعاقد مبرم بين الإدارة والمدير الفني، ولا نتعامل بالقطعة، لافتًا إلى أن الإدارة والمدير الفني لم يعدا الجماهير ببطولة هذا الموسم، وأن قائمة الفريق تحتاج مزيدًا من الدعم من أجل تحقيق بطولة.

وأضاف فارس، أن نتائج الفريق بالدوري مازالت في إطار التوقعات، في ظل الإمكانات المتاحة، وأن الهدف الرئيسي دخول المربع الذهبي هذا الموسم، مشددًا على أن مباراتي المصري والزمالك القادمتين سيحددا مصير هذا الهدف، مؤكدًا أن الفريق يدخل المباريات القادمة بغرض الفوز.

وأوضح عضو مجلس الإدارة، مسيرة يانوفيسكي مع النادي تؤكد أنه مديرفني جيد، حيث خاض 12 مباراة حقق خلالهم الفوز في 6 مباريات أمام فرق (المقاولون – بتروجيت – الاتحاد – النجوم – سموحة- المقاولون)، وتعادل في 5 لقاءات (الداخلية – طلائع الجيش – مصر المقاصة- إنبي- الجونة)، وخسر من بيراميدز.