شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلي في الساعات الأخيرة قبل مواجهة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، محاضرة فنية للاعبي الفريق في تمام الثالثة والنصف عصر اليوم السبت.
ويحدد لاسارتي خلال محاضرة اليوم طريقة اللعب والتشكيل الذي سيخوض به مباراة صن داونز، حيث يسعى لتجهيز اللاعبين بالشكل الأفضل قبل مواجهة الفريق الجنوب أفريقي.
ومن المقرر أن يصل الفريق إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية في الرابعة والنصف بعد عصر اليوم، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع الفني للمباراة، أمس الجمعة، على وصول الفريقين قبل المباراة بساعة ونصف، فضلا عن الاتفاق على حضور ١٥٠ مشجعاً لفريق صن داونز بجوازات السفر.
ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في اياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء على استاد الجيش برج العرب.
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