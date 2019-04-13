الارشيف / اخبار الرياضه

تعرف على برنامج الأهلي في الساعات الأخيرة قبل مواجهة صن داونز

0 نشر
عمرو عتريس 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلي في الساعات الأخيرة قبل مواجهة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، محاضرة فنية للاعبي الفريق في تمام الثالثة والنصف عصر اليوم السبت.

Advertisements

ويحدد لاسارتي خلال محاضرة اليوم طريقة اللعب والتشكيل الذي سيخوض به مباراة صن داونز، حيث يسعى لتجهيز اللاعبين بالشكل الأفضل قبل مواجهة الفريق الجنوب أفريقي.

ومن المقرر أن يصل الفريق إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية في الرابعة والنصف بعد عصر اليوم، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع الفني للمباراة، أمس الجمعة، على وصول الفريقين قبل المباراة بساعة ونصف، فضلا عن الاتفاق على حضور ١٥٠ مشجعاً لفريق صن داونز بجوازات السفر.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في اياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء على استاد الجيش برج العرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على برنامج الأهلي في الساعات الأخيرة قبل مواجهة صن داونز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا