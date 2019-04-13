شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين مكثف لمباراة الأهلي وصن داونز.. «ممنوع الاقتراب بدون تذكرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أتمت مديرية أمن الإسكندرية، استعدادها لتأمين مباراة الأهلي وصن داونز، المقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب، في إياب الدور ربع نهائي لبطولة دوري ابطال أفريقيا، وذلك بحضور 30 ألف مشجع.

وقام اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية، وعقد اجتماعًا أمنيًا موسعًا، بحضور الأجهزة الأمنية، وممثلي اتحاد الكرة المصري وشركة فالكون وذلك استعدادًا لتأمين المباراة.

وتشمل الخطة الأمنية عدة محاور رئيسية تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارات المرور وتأمين الطرق والبحث الجنائي.

بينما قامت شرطة المرافق برفع كافة الإشغالات والمركبات المتروكة بمحيط الاستاد ومنع أي شخص من إشغال الطريق العام، وذلك ضمن خطة التأمين.

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ويتضمن دور إدارة البحث الجنائي فحص المترددين على محيط الاستاد ومنع وصول أي شخص غير مصرح له بدخول المباراة عدا حاملي التذاكر.

ونشرت إدارة الحماية المدنية عناصرها على جميع مداخل الاستاد والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للاستاد من الداخل ومحيطه الخارجي.

واشتملت الخطة على وضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للاستاد ومكان إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفوري بأية ملحوظات.

ودفعت مديرية الأمن بالأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزي والبحث الجنائي بالاشتراك مع القوات المسلحة، للتدخل الفوري والسريع في حالة حدوث ما يهدد الأمن.

وشدد أمن الإسكندرية على عدم السماح بالدخول لأي شخص لحضور المباراة غير حاملي الدعوات والتذاكر المصرح لهم بالدخول وفقًا للكشوف الواردة من اتحاد الكره المصري.

وقامت إدارة الاستاد بتجهيز المحيط الخارجي وكافة بوابات الدخول والمدرجات بكاميرات المراقبة وربطها مع غرفة المراقبة التلفزيونية ومتابعة وتسجيل كافة الأحداث من خلال تلك الغرفة.