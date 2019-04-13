شكرا لقرائتكم خبر عن غياب «كين» عن تشكيل توتنهام لمواجهة هدرسفيلد بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره هدرسفيلد، في المباراة التي ستنطلق في الواحدة والنصف ظهرًا، على ملعب توتنهام هوتسبير الجديد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».
وشهد تشكيل توتنهام غياب نجمه هاري كين، هداف الفريق للإصابة، بالإضافة إلى إراحة بعض الأساسيين مثل النجم الكوري سون، والمدافع البلجيكي ألديرفايرلد، وتريبير وداني روز، حتى يكونوا مستعدين لمواجهة مانشستر سيتي، الأربعاء المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وجاء التشكيل كالتالي:
لوريس، فويث، سانشيز، فيرتونخين، بن دافيدز، بيتريس، ونياما، سيسوكو، إريكسن، لوكاس مورا، لوريانتي.
ويتواجد على دكة البدلاء: جازانيجا، تريبير، روز، ألديرفايرلد، مارش، سكيب، سون.
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