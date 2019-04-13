شكرا لقرائتكم ابوريدة يجتمع باللجنة المنظم لأمم أفريقيا 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد هاني ابو ريدة رئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة امّم افريقيا ، ومحمد فضل مدير البطولة واحمد مجاهد منسق البطولة اجتماعا حاليا بمقر اقامة المنتخبات المشاركة في بطولة افريقيا بحضور بعض اعضاء المكتب التنفيذي للكاف.

ويتابع الاجتماع الجولات التي يقوم بها ممثلو المنتخبات الافريقية لمعاينة الفنادق والملاعب قبل انطلاق البطولة ، حيث تم عمل غرفة عمليات للرد علي اي استفسار مِن مسءولي المنتخبات وكذلك تسهييعقد هاني ابو ريدة رئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة امّم افريقيا ، ومحمد فضل مدير البطولة واحمد مجاهد منسق البطولة اجتماعا حاليا بمقر اقامة المنتخبات المشاركة في بطولة افريقيا بحضور بعض اعضاء المكتب التنفيذي للكاف.

ويتابع الاجتماع الجولات التي يقوم بها ممثلو المنتخبات الافريقية لمعاينة الفنادق والملاعب قبل انطلاق البطولة ، حيث تم عمل غرفة عمليات للرد علي اي استفسار مِن مسءولي المنتخبات وكذلك تسهيل عمليات المعاينة .ل عمليات المعاينة .