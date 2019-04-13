جروس يدرس الدفع بكهربا أساسياً أمام حسنية أغادير...

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جدة - عمرو شويل دخل محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك فى منافسة مع المغربى حميد أحداد زميله بالفريق، من أجل العودة للتشكيل الأساسى للأبيض أمام حسنية أغادير المغربى، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الأحد، على ستاد الجيش بالسويس، بحضور 10 آلاف مشجع. وشارك "كهربا" كبديل أمام المصرى فى المباراة الأخيرة للزمالك بينما تواجد أحداد فى التشكيل الأساسى فى المباراة التى انتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف فى الجولة الـ28 بالدورى. Advertisements ويدرس السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، الدفع بكهربا فى التشكيل الأساسى غداً أمام حسنية أغادير بدلا من أحداد فى مركز الجناح الأيسر ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بأى نتيجة أمام الفريق المغربى من أجل التأهل لنصف نهائى البطولة الأفريقية.

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