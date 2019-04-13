شكرا لقرائتكم منتخبات أفريقيا تنتهى من معاينة ملاعب أمم 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهت منتخبات البطولة الأفريقية معاينة استادات القاهرة والسويس والسلام والدفاع الجوى.

وتوجهت المنتخبات المشاركة بالبطولة وعلى الملاعب الأربعة تحديدا إلى فنادق الاقامة المطروحة من قبل اللجنة المنظمة، حيث تحدد ملاعب السكة الحديد والمقاولون العرب للمجموعة الأولى للمنتخبات التى تنافس مصر.

كما حددت اللجنة المنظمة فندقين للمنتخبات الثلاث، التى ستشارك الفراعنة بالمجموعة هما ميريديان وراديسون بلو.

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ومن المقرر أن تحدد المنتخبات المشاركة ملعب التدريب والفندق فى اقرب توقيت.

وأناب اتحاد الكرة موظفا من الجبلاية مع كل وفد من الوفود التى تشارك بالبطولة.