شكرا لقرائتكم تعزيزات أمنية فى برج العرب قبل مواجهة الأهلى وصن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت قوات الأمن عددا من الأكمنة الثابتة فى الطريق، وتواجدت تعزيزات أمنية كبيرة فى الطريق لملعب برج العرب قبل مواجهة الأهلى وصن داونز. ويستعد الأهلى لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى فى اياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها السادسة مساء على استاد برج العرب. ويسعى المارد الأحمر لتعويض الخسارة الثقيلة، التى تعرض لها فى مباراة الذهاب بخماسية دون رد، وهى الهزيمة الأكبر فى تاريخ مشاركاته بالمسابقات الأفريقية.

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