منافس مصر.. أوغندا يتدرب على استاد المقاولون العرب...

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جدة - عمرو شويل اختار مسئولو أوغندا ملعب استاد المقاولون العرب، لخوض التدريبات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، كما تم اختيار فندق راديسون بلو للإقامة خلال البطولة المقبلة.
واثنى مسئولو أوغندا على استعدادات مصر للبطولة، ولم يبد الوفد أية ملاحظات على ملعب استاد القاهرة أو ملعب التدريب ومقر الاقامة.
وتقع اوغندا مع مصر وزيمبابوى والكونغو ضمن المجموعة الاولى للبطولة.
وحرص الوفد الاوغندى على رؤية غرف خلع الملابس وكافة الأماكن الخاصة بتواجدهم خلال المباريات فى استاد القاهرة.
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