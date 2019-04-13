شكرا لقرائتكم إيهاب لهيطة يعاين استاد الكلية الحربية قبل تدريبات منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاين إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر اليوم استاد الكلية الحربية، الذى يستضيف تدريبات منتخب مصر خلال بطولة أمّم أفريقيا. كما عاين مسئولو منتخب زيمبابوى إستاد السكة الحديد الذى يستضيف تدريباته، بينما يستضيف استاد المقاولون العرب تدريبات منتخب أوغندا. ويشارك فى النسخة المقبلة لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، 24 منتخبا للمرة الأولى فى تاريخها، إذ سيتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

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