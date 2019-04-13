شكرا لقرائتكم كيف تشاهد مباريات أمم أفريقيا مجانا؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد الشعب المصرى، لمتابعة أحداث بطولة أمم أفريقيا 2019 المقرر إقامتها فى مصر، خلال الفترة من 21 يونيه وحتى 19 يوليوالمقبل، والتى اقيمت خلال الساعات الماضية مراسم القرعة الخاصة بها.

وأعلنت صفحة بوابة ماسبيرو عبر الفيسبوك كيفية مشاهدة مباريات بطولة أمم أفريقيا مجانا عبر البث الرقمى حيث يوجد طريقتان لاستقبال البث الخاص بمباريات الكان فى المنزل وهو ما يوضحه الفيديو التالى..

وأسفرت قرعة أمم أفريقيا عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى وجاء ترتيب المجموعات على النحو التالى:-



المجموعة الأولى



المجموعة الثانية



المجموعة الثالثة



المجموعة الرابعة



المجموعة الخامسة