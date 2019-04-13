شكرا لقرائتكم جلسة خاصة بين لاعبى الأهلى فى غرفة حسام عاشور قبل مواجهة صن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجمع لاعبو الأهلى بالكامل فى غرفة حسام عاشور قائد الفريق، على هامش معسكر الفريق المقام حاليا فى أحد فنادق منطقة برج العرب.

وتحدث حسام عاشور مع اللاعبين على ضرورة تقديم أداء جيد يرضى جماهير الفريق الأحمر، لمحو ذكرى مباراة الذهاب، وذلك قبل دقائق من انعقاد المحاضرة الأخيرة مع الجهاز الفنى والتى ستشهد الإعلان عن التشكيل الأساسى.

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ويستعد الأهلى لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى فى اياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها السادسة مساء على استاد برج العرب.