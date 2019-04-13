شكرا لقرائتكم المنتخب يخوض مباراتين وديتين قبل أمم أفريقيا 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل إستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة خافير أجيرى، على خوض مباراتين وديتين فقط قبل بطولة أمم افريقيا التى تقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.
ويعقد أجيرى اجتماعا مع جهازه المعاون وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب من أجل إتمام الاتفاق على تفاصيل المعسكر الأخيرة قبل الكان.
وينطلق معسكر منتخب مصر يوم 6 يونيو المقبل، خاصة بعد قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة بتوقف الدورى يوم 3 من نفس الشهر، وقرر الجهاز الفنى إقامة المعسكر على ستاد برج العرب بالإسكندرية بناء على طلب أجيرى.
كانت قرعة أمم أفريقيا المقبلة التى أجريت أمس ،الجمعة، تحت سفح الاهرامات قد أسفرت عن وقوع مصر في المجموعة الإولى بجانب كلاً من زيمبابوي والكونغو وأوغندا.
كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب يخوض مباراتين وديتين قبل أمم أفريقيا 2019... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.