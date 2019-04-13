شكرا لقرائتكم الزمالك يكتسح الأهلى بخماسية نظيفة 0/5 قبل مواجهة صن دوانز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب الزمالك مواليد 2003 على فريق الأهلى، بخماسية نظيفة، وذلك فى الجولة الثلاثين ضمن فعاليات قمة بطولة الجمهورية للناشئين، وفقا لما جاء عبر الموقع الرسمى للنادى الأبيض.





أحرز أهداف فريق الزمالك أمام الأهلى كلا من محى جمعة "هدف"، أحمد عبدالرحيم "ايشو" هدف، عبدالله محمد "هدف"، محمد الفيومى "هدف"، مؤمن شريف "هدف". Advertisements ويقود ناشئين الزمالك فى تلك المرحلة السنية كلا من سامح اسماعيل مديرا فنيا ويعاونه سامي عبد الحليم ومنتصر الجدى.









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