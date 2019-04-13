شكرا لقرائتكم تعرف على موعد الإعلان عن تميمة أمم أفريقيا 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة المنظمة لبطولة امّم أفريقيا 2019 بالتنسيق مع مسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف"، الإعلان عن تميمة "كان" 2019 يوم 30 أبريل الجارى.

وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن التميمة على هامش حفل القرعة أمس، إلا أنه تم الاتفاق بشكل نهائى على إعلانها يوم 30 أبريل الجارى.

وأقيمت أمس مراسم سحب قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية فى سفح أهرامات الجيزة، حيث أسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجوار، زيمبابوى والكونغو الديموقراطية وأوغندا.

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ويخوض المنتخب الوطنى المباراة الافتتاحية أمام منتخب زيمبابوى فى 21 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولى.