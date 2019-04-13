شكرا لقرائتكم تشكيل يوفنتوس أمام سبال بالكالتشيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن ماسيمليانو أليجرى المدير الفنى لفريق يوفنتوس تشكيل مواجهة سبال فى المباراة التى تجمعهما فى الثالثة عصر اليوم، ضمن مباريات الجولة 32 من الدورى الإيطالى. تشكيل مباراة سبال ضد يوفنتوس فى الدورى الإيطالى واختار أليجرى تشكيلا من البدلاء لمباراة سبال اليوم، حيث فضّل إراحة كريستيانو رونالدو وعناصر الفريق الأساسية لمواجهة أياكس الثلاثاء المقبل فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا على ملعبه، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1/1. Advertisements وجاء تشكيل يوفنتوس ضد سبال كالتالى..

1 ويكفى يوفنتوس الحصول على نقطة التعادل فى مباراة اليوم لضمان التتويج بلقب الدورى الإيطالى قبل نهاية المسابقة بـ6 مباريات وهو رقم قياسى لم يحققه أى ناد آخر بتاريخ الكالتشيو، حيث يتفوق على نابولى صاحب المركز الثانى بفارق 20 نقطة قبل مباراة اليوم. ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 84 نقطة، ويأتى سبال فى المركز 16 برصيد 32 نقطة.

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