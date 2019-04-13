شكرا لقرائتكم حوار ساخر بين أحمد حسن ويايا توريه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دار حوار ساخر بين أحمد حسن نجم الكرة المصرية وأسطورة كوت ديفوار يايا توريه، على هامش قرعة كأس الأمم الأفريقية أمس الجمعة، وذلك بعد اختيار يايا توريه لمجموعة صعبة لبلاده فى كأس الأمم الأفريقى.

وطالب توريه أحمد حسن بتوفير إقامة له فى مصر لعدم قدرته على العودة لكوت ديفوار بعد القرعة.

ووقعت كوت ديفوار فى المجموعة الرابعة، التى تضم معها المغرب وجنوب أفريقيا ونامبيا.

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