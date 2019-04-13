شكرا لقرائتكم ورشة عمل للجنة المنظمة لأمم أفريقيا بحضور هانى أبو ريدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا ورشة عمل ظهر اليوم بمقر إقامة الوفود بحى الزمالك.
وحضر الاجتماع ممثلو شركة لاجاردير الفرنسية صاحبت حقوق التسويق الخاصة بكاف، لبحث الايجابيات الخاصة بقرعة البطولة التى أقيمت بالأمس، وكيف يمكن الاستفادة تسويقيا خلال الفترة المقبلة من استضافة مصر للبطولة.
حضر الاجتماع هانى أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وإدريس عكى ممثل الشركة الفرنسية، ومحمد كامل مدير التسويق بالبطولة ومحمد فضل المدير التنفيذى وعدد من مسئولى كاف.
أسفرت القرعة عن تقسيم المنتخبات الـ 24 المشاركة فى البطولة على النحو التالى:-
المجموعة الأولى: مصر وزيمبابوى وأوغندا والكونغو الديمقراطية.
المجموعة الثانية: غينيا وبوروندى ومدغشقر ونيجيريا.
المجموعة الثالثة: السنغال وتنزانيا وكينيا والجزائر
المجموعة الرابعة: نامبيا، جنوب أفريقيا، كوت ديفوار، المغرب.
المجموعة الخامسة: تونس وأنجولا وموريتانيا ومالي
المجموعة السادسة: الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو
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