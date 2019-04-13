شكرا لقرائتكم رئيس صن داونز يصل برج العرب بطائرة خاصة قبل مواجهة الاهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وصل باتريس موتسيبيه رئيس نادي صن داونز مطار برج العرب بطائرة خاصة لتحفيز لاعبيه قبل مواجهة الأهلي المرتقبة.
ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في اياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء اليوم ،السبت، على استاد برج العرب.
ويسعى المارد الأحمر لتعويض الخسارة الثقيلة التى تعرض لها فى مباراة الذهاب بخماسية دون رد، وهى الهزيمة الأكبر فى تاريخ مشاركاته بالمسابقات الأفريقية.
يدخل فريق صن داونز اللقاء بمعنويات مرتفعة، متسلحاً بنتيجة مباراة الذهاب الكبيرة، فيما يفتقد الفريق الجنوب افريقي خدمات الثنائي أنتوني لافور وجيريمي بروكي في المباراة بعد تعرضهما للإصابة ، ورغم حماس الاهلي وثورة لاعبيه للثأر إلا أن مدرب الضيوف أن تأهل صن داونز لدور الثمانية بات مسألة وقت وأنه لا وجود للمفاجأت اليوم ببرج العرب.
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