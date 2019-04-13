زيمبابوى يختار ملعب السكة الحديد للاستعداد لأمم أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل وقع اختيار مسئولى زيمبابوى على ملعب استاد السكة الحديد لخوض التدريبات ببطولة كاس الأمم الأفريقية، كما تم اختيار فندق ميريديان هليوبوليس للإقامة خلال البطولة المقبلة. ولم يقدم مسئولو زيمبابوى أية ملاحظات على ملعب استاد القاهرة أو ملعب التدريب ومقر الإقامة، حيث وقع فى المجموعة الاولى بجانب مصر وأوغندا والكونغو الديمقراطية. وأبدى الوفد إعجابه الشديد باستاد القاهرة وما وصل إليه من منشاءات. أسفرت القرعة عن تقسيم المنتخبات الـ 24 المشاركة فى البطولة على النحو التالى:- المجموعة الأولى: مصر وزيمبابوى وأوغندا والكونغو الديمقراطية. المجموعة الثانية: غينيا وبوروندى ومدغشقر ونيجيريا. Advertisements المجموعة الثالثة: السنغال وتنزانيا وكينيا والجزائر المجموعة الرابعة: نامبيا، جنوب أفريقيا، كوت ديفوار، المغرب. المجموعة الخامسة: تونس وأنجولا وموريتانيا ومالي المجموعة السادسة: الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو

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