شكرا لقرائتكم سونج يوجه رسالة باللغة العربية للمصريين بعد قرعة امم 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الأسطورة الكاميرونية سونج، الذى حمل كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر بالأمس خلال قرعة البطولة، أنه فخور بشكل لا يصدق بما شاهده خلال قرعة البطولة.

وتوقع سونج أن تكون النسخة القادمة ( مصر 2019 ) هى الأفضل فى التاريخ بعد ما شاهدناه خلال الأيام الماضية ، ووجه النجم الكاميروني رسالة بالعربية للمصريين من مقر اقامته قائلاً: "شكراً مصر".

أسفرت القرعة عن تقسيم المنتخبات الـ 24 المشاركة فى البطولة على النحو التالى:-

المجموعة الأولى: مصر وزيمبابوى وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

Advertisements

المجموعة الثانية: غينيا وبوروندى ومدغشقر ونيجيريا.

المجموعة الثالثة: السنغال وتنزانيا وكينيا والجزائر

المجموعة الرابعة: نامبيا، جنوب أفريقيا، كوت ديفوار، المغرب.

المجموعة الخامسة: تونس وأنجولا وموريتانيا ومالي

المجموعة السادسة: الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو