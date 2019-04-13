شكرا لقرائتكم تأهيل هشام محمد فى مران الغائبين عن مواجهة الاهلى وصن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أدى لاعبو الأهلى الغائبين عن مواجهة صن داونز تدريباتهم صباح اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائى التأهيل بالنادى، وأشتمل المران على الجانب البدنى وتدريبات الكرة، وشارك فى المران، شريف إكرامى ووليد سليمان وجيرالدو وصالح جمعة وأحمد علاء.
فيما حصل محمد نجيب وباسم على وأحمد حمودى على إذن بالغياب، وأدى هشام محمد لاعب الفريق برنامجه التأهيلى بعد انتهاء فترة الراحة، التى حصل عليها أمس وفقا للبرنامج الذى يخضع له لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة فى المران الجماعى.
وأدى هشام محمد، جلسة فى الجيم ثم استكمل تدريباته بالجرى حول الملعب، على هامش مران الغائبين عن مباراة صن داونز.
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