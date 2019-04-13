شكرا لقرائتكم إنفوجراف.. "الأهلى يقدر" نتائج أفريقية تأهله أمام صن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف نادى الاهلى فى السادسة مساء اليوم السبت، فريق صن داونز الجنوب أفريقى، فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، على استاد برج العرب فى مباراة رد الاعتبار.

ويحتاج الأهلى الفوز بـ6 أهداف لكى يتخطى صن داونز بعد السقوط بخماسية نظيفة فى جنوب أفريقيا، وهو الأمر الذى رآه الكثير أنه صعب، ولكن تاريخ الأهلى فى أفريقيا يمنح له فرصة العودة فى النتيجة، حيث سبق أن فاز الأهلى بنتائج كبيرة فى بطولات أفريقيا.

تاريخ نتائج الأهلى التى تأهله أمام صن داونز فى أفريقيا..

6/0 الأهلى × سبورت فيلا الأوغندى دور الـ32 دورى الأبطال 2005

6/0 الأهلى × ليوباردز الكينى دور الـ16 كأس الكؤوس 1987

5/0 الأهلى × نيل براويرز الأوغندى دور الـ16 دورى الأبطال 1981

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5/0 الأهلى × يانج أفريكانز التنزانى دور الـ16 بدورى الأبطال 1982

5/0 الأهلى × كانون ياوندى الكاميرونى ربع نهائى دورى الأبطال 1983

5/0 الأهلى × الاتحاد الليبى دورى الأبطال 1990

5/0 الأهلى × سان ميشيل بطل سيشيل 2001

5/0 الأهلى وسيمبا دور المجموعات دورى الأبطال 2019