س و ج..هل يحقق الأهلى المعجزة الكروية أمام صن دوانز اليوم؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا حديث داخل الشارع الكروي المصري بصفة عامة وبين جدران النادي الاهلي على وجه الخصوص إلا عن مباراة الاهلي وصن داونز المقرر لها السادسة من مساء اليوم ،السبت، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا .
الملايين طرحوا سؤالاً مُثيراً قبل لقاء اليوم وهو: هل يحقق الأهلى المعجزة الكروية ويتأهل لنصف نهائى دوري الابطال الافريقى ؟ وهو ما نُلقي الضوء عليه في التقرير التالي؟س: كيف إستعد الاهلي لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي؟
ج: من خلال التدريبات اليومية التى خاضها الفريق عقب العودة من جنوب أفريقيا والخسارة من صن داونز في لقاء الذهاب بخماسية نظيفة كما أن الاهلي خاض مباراة المقاصة ببطولة الدوري التى فاز فيها الأحمر بهدفين لهدف مساء الأربعاء الماضي.
ج: المجلس برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي حرص على دعم الفريق وعدم إجراء أية تغييرات في الجهاز الفني عقب خماسية الذهاب وأن كان الخطيب قد كشف عن غضبه التام خلال جلسته مع لاعبي الفريق والجهاز الفني وطالبهم بتقديم عرض قوي الليلة من أجل مصالحة الجماهير الغاضبة من الفريق بسبب نتيجة مباراة الذهاب.س: هل يحقق الأهلى المعجزة الكروية ويتأهل لنصف نهائى دوري الابطال الافريقى ؟
ج: وارد بنسبة قليلة للغاية لكن لاعبو الاهلي تعاهدوا على الاجتهاد والتركيز على أمل تحقيق المعجزة الكروية وان لم تحدث المعجزة ، سيحاول الفريق رد الإعتبار أمام الفريق الجنوب أفريقي.
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