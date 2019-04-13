مباراة الاهلي وصن داونز.. أكمنة ثابتة وتعزيزات أمنية فى الطريق لبرج العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت قوات الأمن عدداً من الأكمنة الثابتة وتواجدت تعزيزات أمنية كبيرة فى الطريق إلى ملعب برج العرب قبل مواجهة الأهلي وصن داونز. Advertisements ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها السادسة مساءً على استاد برج العرب. ويسعى المارد الأحمر لتعويض الخسارة الثقيلة التى تعرض لها فى مباراة الذهاب بخماسية دون رد، وهى الهزيمة الأكبر فى تاريخ مشاركاته بالمسابقات الأفريقية.

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