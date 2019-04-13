شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الاهلي وصن داونز.. تجمع اللاعبين فى غرفة عاشور قبل المحاضرة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع لاعبو الأهلي فى غرفة حسام عاشور، قائد الفريق، على هامش معسكر الفريق المقام حالياً فى أحد فنادق منطقة برج العرب بالإسكندرية.
وتحدث حسام عاشور مع اللاعبين عن ضرورة تقديم أداء جيد يرضى جماهير الفريق الأحمر لمحو ذكرى مباراة الذهاب، وذلك قبل دقائق من انعقاد المحاضرة الأخيرة مع الجهاز الفنى والتى ستشهد الإعلان عن التشكيل الأساسى.
ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها السادسة مساء على استاد برج العرب.
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