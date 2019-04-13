شكرا لقرائتكم خبر عن مناوشات بين عصام الحضرى وإبراهيم سعيد بعد تغيب السد العالى عن قرعة "كان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مناوشات لطيفة بين النجم عصام الحضرى، حارس مرمى النجوم ومنتخب مصر السابق، مع إبراهيم سعيد، لاعب الأهلى والزمالك السابق، بسبب قرعة كأس الأمم الإفريقية.

البداية عندما نشر سعيد صورة له مع كوكبة من نجوم المنتخب فى الأجيال السابقة، صحبها بتعليق: "حقيقى اتشرفت بتواجدى فى حفل قرعة تنظيم مصر كأس الأمم 2019، تنظيم وحفل مشرف لمصر"، ليرد عليه أحد المتابعين، قائلا: "طاب يعنى هيا جات لحد عصام الحضرى والدعاوى خلصت".

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يرد إبراهيم، مازحا: "سؤال جميل، لا خالص وسألت فى الحوار ده عشان أنتم عارفين مش هسكت غير لما أعرف، اللى عرفته وده اللى وصلى إن الحضرى كان عايز يسحب القرعة مكان أحمد حسن، والله أعلم".





هنا يتدخل السد العالى، ليرد على إبراهيم سعيد ويوضح الحقيقة، قائلا: "يا هيما يا حبيب قلبى، العميد واحد بس (أحمد حسن) والطبيعى إن هو اللى يسحب القرعة، فمش منطقى خالص كلام إنى عايز أسحب يا إما مش لاعب".

ليعاود هيما، الرد على "الحضرى"، "يا نجم بهزر والله، التويته دعابة ومجرد كلام اتقال، وادينى خليتك تضحك وأنت قيمة كبيرة يا حضرى، ودايما موفق بإذن الله".



