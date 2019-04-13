شكرا لقرائتكم خبر عن يايا توريه يطالب أحمد حسن بتوفير إقامة له فى مصر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دار حوار ساخر بين أحمد حسن نجم الكرة المصرية وأسطورة كوت ديفوار يايا توريه على هامش قرعة امم افريقيا 2019 أمس الجمعة، وذلك وبعد اختيار يايا توريه لمجموعة صعبة لبلاده فى البطولة. وطالب توريه يوريه احمد حسن بتوفير إقامة له فى مصر لعدم قدرته على العودة إلى كوت ديفوار بعد القرعة. وأوقعت قرعة امم افريقيا 2019 كوت ديفوار فى المجموعة الرابعة التى تضم المغرب وجنوب أفريقيا ونامبيا.

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