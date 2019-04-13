الوفود تعاين ملاعب وفنادق امم افريقيا 2019 وغرفة عمليات للرد على الاستفسارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة امم افريقيا 2019، ومحمد فضل مدير البطولة وأحمد مجاهد منسق البطولة اجتماعاً حالياً بمقر إقامة المنتخبات المشاركة فى بطولة أفريقيا، بحضور بعض أعضاء المكتب التنفيذى للكاف. ويتابع الاجتماع الجولات التى يقوم بها ممثلو المنتخبات الأفريقية لمعاينة الفنادق والملاعب قبل انطلاق البطولة، حيث تم تشكيل غرفة عمليات للرد على أى استفسار مِن مسئولى المنتخبات وكذلك تسهيل عمليات المعاينة.

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