ناشئو الزمالك يسحقون الأهلي بخماسية نظيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2003 على نظيره الأهلي بخماسية نظيفة اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ 30 ضمن فعاليات قمة بطولة الجمهورية للناشئين وأحرز أهداف الزمالك كلاً من محي جمعة "هدف"، أحمد عبدالرحيم "إيشو" هدف، عبدالله محمد "هدف"، محمد الفيومي "هدف"، مؤمن شريف "هدف". ويقود الفريق فنيًا كلاً من سامح إسماعيل، مديرًا فنيًا ويعاونه سامي عبد الحليم ومنتصر الجدي والمسؤول الإداري عبدالله حسين .

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