صدارة لبوتاس وثنائية لمرسيدس عند الانطلاق في جائزة الصين الكبرى

اسماء السيد - حل الفنلندي فالتيري بوتاس السبت في المركز الأول خلال التجارب الرسمية لسباق جائزة الصين الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا واحد، متقدما على زميله في فريق مرسيدس بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون.

وسيكون ثنائي مرسيدس على الخط الأول لانطلاق سباق حلبة شنغهاي، والذي يحمل الرقم 1000 في تاريخ بطولة العالم للفئة الأولى، متقدمَين على ثنائي فريق فيراري، الألماني سيباستيان فيتل الذي حل ثالثا، وزميله شارل لوكلير من موناكو الرابع.

وواصل الفنلندي بوتاس فرض حضوره في بطولة 2019، اذ يتصدر الترتيب العام للسائق مع 44 نقطة بعد فوزه في السباق الافتتاحي في أستراليا وحلوله ثانيا في المرحلة الثانية على حلبة صخير في البحرين، بفارق نقطة واحدة عن هاميلتون الفائز في السباق الماضي.

وحقق بوتاس أسرع زمن في التجارب الرسمية مع 1:31,547 دقيقة، متقدما على زميله هاميلتون بطل العالم خمس مرات بفارق 0,023 ثانية، وبفارق 0,301 ثانية عن فيتل.

وقال بوتاس "السيارة كانت جيدة جدا حتى الآن في عطلة نهاية الأسبوع ولويس تحسن كثيرا أيضا في التجارب، كانت المنافسة متقاربة جدا".

وبتصدره الانطلاق، أكمل بوتاس سلسلة أداء إيجابي بدأه في التجارب الحرة، اذ حقق أسرع وقت في الجولة الثانية الجمعة، وأفضل وقت أيضا في الجولة الثالثة التي أقيمت صباح السبت قبل التجارب الرسمية.

لكن السائق الفنلندي أشار الى أن على فريقه التأكد من قدرته على منافسة سرعة فيراري في السباقات، وهي التي بدت واضحة في المرحلة السابقة في البحرين مع تصدر لوكلير لفترة طويلة قبل تعرضه لمشكلة في المحرك دفعته للتراجع وإنهاء السباق ثالثا خلف هاميلتون وبوتاس.

وقال الأخير بعد تجارب اليوم "اذا نظرنا الى نتائج الجمعة نرى أن الفرق الثلاثة الأولى (مرسيدس وفيراري وريد بول) متقاربة جدا، لذا لا تزال ثمة علامات استفهام عدة".

وحل سائقا ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن والفرنسي بيار غاسلي في المركزين الخامس والسادس تواليا في ترتيب انطلاق جائزة الصين.

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وعلى رغم حلوله في المركز الثاني، أكد هاميلتون الباحث هذا الموسم عن لقبه الثالث تواليا والانفراد بالمركز الثاني خلف الألماني ميكايل شوماخر (7 ألقاب) في لائحة أكثر السائقين المتوجين في تاريخ البطولة، أنه كان يعاني لقيادة سيارته، لكنه أبدى سروره بالتمكن من الحلول ثانيا على الأقل.

وأضاف البريطاني الباحث عن فوز سادس في شنغهاي "فالتيري كان سريعا جدا في القسم الأول (من الحلبة)، لذا كنت أقوم بما يشبه الاختبارات خلال التجارب"، مؤكدا أن زميله كان "مذهلا" الجمعة والسبت.

- حادث ألبون -

وغاب عن الجولة الثالثة الحاسمة من التجارب الرسمية السبت، التايلاندي ألكسندر ألبون سائق فريق تورو روسو بعد تعرضه لحادث خطر في ختام الجولة الثالثة من التجارب الحرة صباح السبت.

وأثار السائق البالغ من العمر 23 عاما والذي يخوض موسمه الأول في الفئة، القلق بسبب الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها سيارته عندما فقد السيطرة عليها عند بداية جزء مستقيم من الحلبة، ما أدى الى خروجه عن المسار وارتطام السيارة الزرقاء بالجدار، قبل أن يخرج منها بتروٍ دون إصابة ظاهرة.

وتمكن السائق من المشي بعد الحادث، وخضع لفحص أعطاه الفريق الطبي على أثره الضوء الأخضر للعودة للتنافس، لكنه لم يتمكن من المشاركة في التجارب لعدم تمكن الفريق من إصلاح سيارته في الوقت المناسب.

وأقر السائق بأنه كان "جشعا بعض الشيء"، موضحا "كنت أضغط بطبيعة الحال، محاولة بلوغ الحدود القصوى، لكن كان من الأجدر أن أقوم بذلك في التجارب الرسمية وليس الجولة الثالثة من التجارب الحرة".

ومن المقرر ان ينطلق السباق الألف في تاريخ البطولة عند الساعة 0610 بتوقيت غرينيتش الأحد.