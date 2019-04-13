كهربا يزاحم أحداد على العودة لتشكيل الزمالك الأساسى أمام حسنية أغادير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمود كهربا، صانع ألعاب الزمالك، فى منافسة مع المغربى حميد أحداد زميله بالفريق، من أجل العودة للتشكيل الأساسى للأبيض أمام حسنية أغادير المغربى، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة مساء غد، الأحد، على استاد الجيش بالسويس، بحضور 10 آلاف مشجع.

وشارك "كهربا" كبديل أمام المصرى فى المباراة الأخيرة للزمالك بينما تواجد أحداد فى التشكيل الأساسى فى المباراة التى انتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف فى الجولة الـ28 بالدورى.

ويدرس السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، الدفع بكهربا فى التشكيل الأساسى غداً أمام حسنية أغادير بدلا من أحداد فى مركز الجناح الأيسر ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بأى نتيجة أمام الفريق المغربى من أجل التأهل لنصف نهائى البطولة الأفريقية.