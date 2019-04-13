شاهد.. أجمل 20 صورة من حفل قرعة امم افريقيا 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة الأهرامات مساء أمس حدثا مهما بإقامة قرعة امم افريقيا 2019، حضره كوكبة من نجوم وأساطير كرة القدم فى أفريقيا، وعدد من مسئولى الاتحاد الأفريقى الكاف، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم كلا الكونغو، أوغندا، وزيمبابوى. ويرصد الخليج 365 أبرز لقطات الحضور فى حفل قرعة امم افريقيا 2019..

إبتسامة شوبير وحسن شحاتة

أجيرى المدير الفنى للمنتخب

أحمد حسن

حازم إمام ووالدته الدكتورة ماجى الحلوانى

حازم إمام

خلفية القرعة فى الأهرامات

سونج و كأس أفريقيا

سيلفى النجوم فى القرعة

شوبير وابنته سلمى Advertisements

شوبير وابنته هند

شوبير وحسن شحاتة

عبد الظاهر السقا والحاج ضيوف

عمرو زكى

محمد شوقى و حسنى عبد ربه

محمد فضل

نجوم القرعة أحمد سليمان وعلاء شاكر وفكرى صالح وعلاء نبيل وحازم إمام وأحمد حسن

أسامة نبيه وعبد الستار صبرى ونادر السيد وعبد الظاهر السقا أسامة نبيه وعبد الستار صبرى ونادر السيد وعبد الظاهر السقا

السقا وصبرى وحازم وزيدان و شوقى ونادر وكمونة وسعيد وابراهيم سعيد السقا وصبرى وحازم وزيدان و شوقى ونادر وكمونة وسعيد وابراهيم سعيد

هانى ابو ريدة يتحدث لرئيس الوزراء

وزير الرياضة أشرف صبحى يصافح رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

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