شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: الأهلى قادر على الفوز بسداسية على صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سامى، المدير الفنى السابق لفريق النجوم، أن الأهلى قادر على عبور موقعة صن داونز لأن اللاعبين والجهاز الفنى لديهم دوافع فنية ونفسية كبيرة لتعديل الصورة والنتيجة السلبية التى انتهت بها مباراة الذهاب، موضحا أن هناك رغبة فى نفوس نجومه لتقديم الأداء الذى يليق باسم الأهلى ومكانته على الساحة الأفريقية وإرضاء الجماهير الأهلاوية التى أعلنت مساندتها للفريق رغم صعوبة المباراة.

وأضاف سامى أن الأهلى قادر على الفوز بسداسية وفعلها من قبل عدة مرات، آخرها تسجيل 5 أهداف فى مباراة سيمبا التنزانى والتى أحرزها فى أقل من 40 دقيقة، وعلى لاعبيه أن يتحلوا بالهدوء فقط وعدم التسرع فى تسجيل الأهداف، إضافة إلى ضبط النفس وعدم الانسياق وراء استفزازات لاعبى الفريق الجنوب أفريقى.

Advertisements

وأشار لاعب الأهلى الأسبق إلى أن لاسارتى المدير الفنى للأهلى قادر على إدارة المباراة بحنكة فنية، وأن لديه من الأدوات واللاعبين ما يمكنه من تحقيق هدفه وإسعاد جماهير القلعة الحمراء، شرط أن يلازمه التوفيق خلال هذه المعركة الكروية الساخنة.

وتمنى أحمد سامى أن يكون للاعبى الأهلى الكلمة العليا فى مباراة اليوم، خصوصا أن الجماهير لن ترضى بأقل من سداسية فى صن داونز.

ويستعد الأهلى لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها السادسة مساءً على ملعب برج العرب.