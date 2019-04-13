أجيرى يجتمع بأبو ريدة الاثنين لمناقشة برنامج إعداد المنتخب لامم افريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة خافيير أجيرى، اجتماعا مع هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب بعد غد، الاثنين، بحضور مسئولى الشركة الراعية للجبلاية "برزنتيشن" من أجل مناقشة برنامج إعداد الفراعنة استعدادا لأمم أفريقيا. ويشهد الاجتماع التعرف على خطة أجيرى والمنتخبات التى يرغب فى مواجهاتها حتي يبدأ اتحاد الكرة والشركة الراعية تنفيذ مطالب الخواجة.

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