صور.. ناشئو الزمالك يهزمون الأهلى 5 / 0 فى بطولة الجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب الزمالك مواليد 2003 على فريق الأهلى بخماسية نظيفة، فى الجولة الثلاثين ضمن فعاليات قمة بطولة الجمهورية للناشئين، وفقا لما جاء عبر الموقع الرسمى للنادى الأبيض. أحرز أهداف فريق الزمالك أمام الأهلى كل من محيى جمعة "هدف"، أحمد عبدالرحيم "ايشو" هدف، عبدالله محمد "هدف"، محمد الفيومى "هدف"، مؤمن شريف "هدف". ويقود ناشئين الزمالك فى تلك المرحلة السنية كلا من سامح اسماعيل مديرا فنيا ويعاونه سامي عبد الحليم ومنتصر الجدى. Advertisements

ناشئين الزمالك يهزمون الأهلى 5 / 0 فى بطولة الجمهورية

ناشئين الزمالك يهزمون الأهلى 5 / 0 فى بطولة الجمهورية

ناشئين الزمالك يهزمون الأهلى 5 / 0 فى بطولة الجمهورية

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