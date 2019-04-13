شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لبطولة امم افريقيا توجه الشكر لوزراء الطيران والسياحة والآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت اللجنة المنظمة لبطولة امم افريقيا، برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، الشكر لجميع الوزارات والهيئات التى ساهمت فى نجاح حفل قرعة البطولة الذى أقيم مساء أمس تحت سفح الأهرامات وكان مثار إعجاب العالم.

وخصت اللجنة المنظمة فى شكرها وتقديرها كلا من: الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، ود. رانيا المشاط وزيرة السياحة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ود. خالد العنانى وزير الآثار، واللواء أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

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وأضافت اللجنة المنظمة للبطولة أن توجيه الشكر لكوكبة من القيادات التنفيذية أقل ما يمكن تقديمه فى مثل هذه المواقف التى تغلفها الوطنية الحقة وتتخللها مشاعر الحب تجاه هذا البلد العريق .

كما أعادت اللجنة المنظمة للبطولة شكرها العميق للسيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الذى قاد ملحمة العمل التنفيذى بتوجيهه لكل وزارات وهيئات الدولة للوصول إلى هذه النتيجة الإيجابية.

وكان المهندس هانى أبوريدة رئيس اللجنة المنظمة قد خص أمس السيد رئيس الوزراء بالشكر إضافة إلى الأجهزة الأمنية التى لعبت دورا كبيرا فى نجاح الحفل وارتقت به إلى مصاف الأحداث الرياضية العالمية.