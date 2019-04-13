قبل مواجهة الأهلي .. صنداونز الفريق الذى لا يقهر بفارق أكثر من هدفين منذ 18 عام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهر - الخليج 365:

على الرغم من مشاركات صندوانز الجنوب أفريقي القليلة فى الأدوار النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا إلا أنه يحتفظ برقم ايجابي وهو عدم الخسارة بفارق أكثر من هدفين .

ويلتقي الأهلي مع صنداونز فى السادسة من مساء اليوم ، السبت، على ملعب برج العرب وهو يسعي للفوز بفارق بأكبر من 5 أهداف للتأهل إلى الدور نصف النهائي.

تاريخ

يتسلح الأهلي بتاريخه أمام الفريق الجنوب أفريقي حيث إنه هو الفريق الوحيد فى القارة الذي هزمة بفارق أكثر من هدفين بالأدوار النهائية ( بداية من دور المجموعات) ببطولة دوري الابطال .

وفاز الأهلي على صنداونز فى نهائى بطولة 2001 بثلاثية نظيفة سجلها خالد بيبو ليظفر العملاق الأحمر ببطولته الأولي بالمسمي الجديد.

ولعب صنداونز فى مرحلة المجموعات منذ انطلاق البطولة بشكلها الجديد عام 1997 ، 4 مرات بخلاف النسخة الحالية ، وصل للنهائى عام 2001 وتوج ببطولة 2016 على حساب الزمالك وودعها من درو ربع النهائى 2017 وخرج العام الماضى من دور المجموعات.

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الهزائم الثقيلة (عربية)

إذا كان الأهلي يملك الفوز الأكبر على صنداونز فى دوري الأبطال فالصفاقسي التونسي يتفوق على رقم الأهلي كونه الفريق الوحيد فى أفريقيا الذي هزم صنداونز برباعية نظيفية ولكن ببطولة الكونفيدرالية حيث إنه هزمه فى دور المجموعات فى نسخة 2007 من البطولة 4-0 وهي أكبر هزيمة يتعرض لها الفريق الجنوب أفريقيا فى تاريخه.

الهلال السوداني أيضاً سبق وأن فاز 4-2 على صنداونز فى أم درمان بدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2008 ليقصيه من البطولة.

لا يقهر

شارك صنداونز فى دوري أبطال أفريقيا وصعد لدور المجموعات فى الأربع سنوات الماضية،2016،2017،2018 والنسخة الحالية وخلال هذه المجموعات لم يخسر الفريق الجنوب أفريقي من الأساس بفارق أكثر من هدف إلا مرة واحدة.

وخلال 52 مباراة لعبها صنداونز حتى الأن من 2016 فإن الفريق لم سخر بفارق هدفين إلا مرة واحدة وكانت من أنييمبا بدور المجموعات بنسخة 2016 (التى توبج بها) بنتيجة 3-1

نتائج خارج الأرض

منذ عام 2016 وحتى 2019 ، لعب صنداونز خارج أرضه 24 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 7 وخسر 11 مباريات وخلال هذه المباريات لم يخسر فارق هدفين إلا مرة واحدة أمام إنيمبيا.