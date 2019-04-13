مباشر برج العرب .. جماهير الأهلي تتوافد على ملعب اللقاء .. وفتح "التالتة شمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأسكندرية ـ ريهام حمدي ورمضان حسن:

تصوير ـ فريد قطب:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة الأهلي وصندوانز التي ستُقام في السادسة مساء اليوم السبت في إياب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

وكان الأهلي قد هُزم في اللقاء الذي جمعهما الأسبوع الماضي ضمن منافسات إياب دور الـ 8 بخماسية نظيفة وهو ما يجعله يحتاج للفوز بذات النتيجة للجوء إلى ركلات الجزاء أو الفوز بفارق 6 للتأهل مباشرة لنصف النهائي.

جماهير الأهلي تتوافد على الأسكندرية

بدأت جماهير الأهلي التوافد مبكرًا على ملعب المباراة برج العرب في محافظة الإسكندرية؛ حيث شهد الطريق الصحراوي عددًا من السيارات التي تحمل الجماهير للملعب.

وفُتحت أبواب استاد برج العرب في الحادية عشر من صباح اليوم أمام الجماهير على أن تُغلق في الخامسة عصرًا.

رئيس صنداونز فى القاهرة بطائرة خاصة

ووصل رئيس نادي صندوانز، الجنوب أفريقي ظهر اليوم إلى الإسكندرية عبر طائرة خاصة؛ حيث اجتماع بلاعبي فريقه بفندق إقامته.

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لاسارتي يضع اللمسات الأخيرة

ويعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبي الفريق في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم؛ لتحديد طريقة اللعب والتشكيل الذي سيخوض به مباراة صنداونز.

مدرجات التالتة شمال مفتوحة أمام الجماهير

فتحت إدارة استاد برج العرب مدرجات التالتة شمال أمام جماهير الأهلي التى توجهت اليها قبل قليل.

جلسة مع المهاجمين

عقد لاسارتي المدير الفنى للفريق جلسة خاصة مع ثلاثي هجوم الأهلي مروان محسن ووليد أزارو وصلاح محسن للحديث عن أهمية التركيز أمام مرمي صن داونز واستغلال انصاف الفرص لتسجيل أهداف مبكرة

الخطيب فى فندق اللاعبين

وصل منذ قليل خالد مرتجي والدرندلي عضوا مجلس الإدارة ومحمد مرجان المدير التنفيذى لفندق إقامة الفريق ببرج العرب فيما يتواجد محمود الخطيب رئيس النادي منذ الأمس مع الفريق .

حظر

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة يفرض حظر علي لاعبي الفريق ويمنع الجمهور الأحمر من التواجد في الممر الخاص بغرف اللاعبين.