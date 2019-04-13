زيدان يمنح الضوء الأخضر للاعب الشاب

رحب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بفكرة منح الفرصة لتواجد المهاجم الشاب راؤول دي توماس مع الفريق في الموسم المقبل.

راؤول دي توماس (24 عام) من الممكن أن يكون جزء من مشروع الفريق في الموسم المقبل ، مُهاجم ريال مدريد المُعار لرايو فاليكانو يقدم موسم رائع مع فريقه الحالي حيث سجل 13 هدف في الليغا هذا الموسم رغم تراجع ترتيب فريقه إلى المركز قبل الأخير، زيدان بالفعل أعطى الضوء الأخضر للاعب.

في الصيف عاد راؤول دي توماس للفريق بعد أن قدم موسم رائع مع رايو فاليكانو حيث سجل 24 هدف ولكن رحيل زيدان وقدوم جولين لوبيتيغي الذي فضّل التوقيع مع ماريانو دياز أجبر اللاعب على أن يُغادر مرة أخرى لرايو فاليكانو.

عودة راؤول دي توماس تعني بأنه سوف يقاتل مع ماريانو دياز على أن يكونوا بدلاء لكريم بنزيما (البديل الاول) ولكن زيدان بالفعل يفضّل راؤول دي توماس على ماريانو دياز. وصول دي توماس تعني بأن سوف يكون ماريانو هو البديل الثالث كما فعل معه عندما كان موراتا متواجد مع الفريق 2016/17.