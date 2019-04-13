نجم تشيلسي السابق: ريال مدريد المكان المناسب لهازارد

يعتقد جيمي هاسلبانك (لاعب تشيلسي السابق) أن البلجيكي ايدين هازارد سوف ينتقل لصفوف ريال مدريد في الصيف المقبل.
وقال اللاعب الهولندي الدولي السابق: ” أعتقد أن اللعب تحت قيادة زيدان في ريال مدريد هو السيناريو المحتمل لايدين هازارد ولست متأكدًا مما يمكن أن يفعله تشيلسي لإقناعه بغير ذلك”.
وتابع تصريحاته: ” هازارد لم يفز مطلقًا بدوري ابطال اوروبا وقد يشعر أن لديه فرصة أفضل للفوز بهذه الكأس في ريال مدريد مقارنة بشيلسي”.
وتؤكد التقارير الصحافية أن ريال مدريد في طريقه لحسم التعاقد مع هازارد في صفقة تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو.
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