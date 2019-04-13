يستهدف نادي ميلان الإيطالي ضم سيرجي ميلنيكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو من أجل تعزيز خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن ميلان مصر على ضم سافيتش في الصيف المقبل على رغم من وجود أكثر من نادي يسعى لضم اللاعب. المقبل على رغم من وجود أكثر من نادي يسعى لضم اللاعب. ويدخل ميلان في منافسة شرسة مع كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد، حيث يعتبر اللاعب الصربي هدف لأكثر من نادي. ويقدم سافيتش مستويات رائعة مع فريقه الإيطالي، مما جعلت كبار أندية أوروبا ترغب بضم اللاعب صاحب الـ24 عام، وتبلغ قيمته التسويقية 80 مليون يورو. وأنضم سافيتش إلى صفوف لاتسيو قادمًا من جينت البلجيكي مقابل 9 مليون يورو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميلان يستهدف ضم موهبة لاتسيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.