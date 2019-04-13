شاهد.. مباراة يوفنتوس أمام سبال بالدوري الإيطالي

حرصًا من بوابة الوفد لتقديم خدمة مميزة، تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة يوفنتوس أمام سبال، فى الثالثة عصرًا، ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الكالتشيو.

وسيكون التعادل مع سبال المتواضع، كافيًا ليوفنتوس للاحتفال بالفوز بلقب الدورى الإيطالي، للمرة الثامنة على التوالي، وهو رقم قياسى مع تبقى 6 مباريات فى الكالتشيو.

ويستعد يوفنتوس لتحقيق أكبر سلسلة انتصارات فى الدوريات الخمس الكبرى، كما أنه سيصبح أول فريق يضمن الفوز باللقب هذا الموسم.

وفى نفس الجولة، مواجهة ساخنة بين ميلان ولاتسيو، فى الثامنة والنصف مساءً، كما يواجه روما أمام أودينيزي.

شاهد المباراة..