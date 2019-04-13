«جونيس» يفرض شروطه لتجديد عقده مع وادى دجلة

فرض اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة شروطه لتجديد عقده مع الفريق فى الموسم الجديد بعد أن بدأ ماجد سامى مالك النادى اتصالات مكثفة لتجديد عقد المدير الفنى خاصة أن الفريق الدجلاوى تطور بشكل رائع ويسعى بقوة لتحقيق هدف البقاء بالدورى الممتاز.

وطلب جونيس من إدارة دجلة ضرورة بقاء العناصر الأساسية فى تشكيلة الفريق وعدم تكرار الأمر الذى حدث فى شهر يناير الماضى بعد الاستغناء عن محمد محمود للأهلى والسيد سالم وكريم ممدوح ومحمد أنور لاعبى الفريق للاتحاد كما رحل أيضا الحارس محمود رضا للإسماعيلى.

وتمسك جونيس بضرورة التمسك بكافة النجوم وخاصة السنغالى إبراهيما نداى ومحمد عبدالعاطى لاعبى الفريق بعد تلقيهما عدة عروض للرحيل عن الفريق الدجلاوى خاصة أن وادى دجلة سيكون له هدف أكبر بالتواجد فى دائرة المنافسة على المربع الذهبى.

وعرض دجلة على جونيس التجديد لمدة 3 أعوام قادمة من أجل فرض الاستقرار فى الفريق واستكمال ما قدمه المدرب اليونانى هذا الموسم.